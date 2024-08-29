【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 スーパーソーカー バラージ Amazonにて開催中の「スマイルセール」対象商品に、Nerf（ナーフ）の水鉄砲が追加された。セール期間は9月4日23時59分まで。 今回セールの対象となっているのは、ナーフがAmazonにて販売中の水鉄砲。ス&