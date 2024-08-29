現代を生きるわれわれが古典落語から学べることは何か。落語家の立川談慶さんは「『たがや』はまさにSNSのネット民を描いたものだ。安全な場所からでしかモノを言わない大衆がうまく表現されている」という――。※本稿は、立川談慶『落語を知ったら、悩みが消えた』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yuki MIYAKE※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuki MIYAKE両国の川開きの花火見物。両国橋は