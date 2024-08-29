女優の桜井日奈子が9月6日に発売する写真集『桜井日奈子10周年記念写真集 鴇色』(東京ニュース通信社)が、予約が殺到していることを受けて発売前重版を行うことが決定した。『桜井日奈子10周年記念写真集 鴇色』この写真集は、今年芸能活動10周年を迎えた桜井が、自身と向き合い、新たな自分を探し求め、初めて訪れるベトナムでの姿をおさめたもの。リゾート地として知られるベトナム中部の街・ダナンのビーチで遊んだり、ナイトマ