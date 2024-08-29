【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 Amazonにて開催中の「スマイルセール」対象商品に、Amazonベーシックのコードレススティック掃除機が追加された。セール期間は9月4日23時59分まで。 Amazonのプライベートブランド「Amazonベーシック」よりコードレスタイプのスティック型掃除機がセ&#1