アレンジがしやすく手軽に購入できるカラーボックス。収納の定番商品で持っている方も多いのではないでしょうか？今回は、インスタグラムですっきり収納術を紹介している私、まり¨̮ すっきり収納(@mari____home)が、アイリスオーヤマのカラーボックスで作った収納＋ベンチを紹介します。カラーバリエーションも豊富で見た目がかわいいので子ども部屋や支度コーナー、勉強コ&#1254