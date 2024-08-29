保育園への給付費を不正受給したなどとして、札幌市は28日、保育園を運営する「中和興産」（札幌市中央区、杉沢広子社長）に対し、計約1億300万円を返還するよう求めたと発表した。また、改善命令に従わなかったなどとして運営する認可保育施設「ちゅうわ南保育園」（南区）の認可を取り消すとともに、認可外保育施設「ふしみの森めぐみ保育園」（中央区）に施設閉鎖命令を出した。娘失い地獄の日々…「重い判決を」静岡・幼稚