Marc Jones[ロンドン ２８日 ロイター] - ウクライナ政府は２８日、２００億ドル超の外貨建て国債の再編について、海外の債権者グループが計画を正式に承認したと発表した。国債の約９７％を保有する債権者が期限までに承認し、再編が可能になった。計画では発行済み外債の３７％が減免され、返済負担の軽減は今後３年間で１１４億ドル。マルチェンコ財務相は、ウクライナが再び国際資本市場から借り入れを行うには戦争の終結