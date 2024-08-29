Harry Robertson[ロンドン ２８日 ロイター] - ドイツ銀行は、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ幅を過信しているとし、米１０年債利回りは今後数週間以内に再び４％を超えて上昇する可能性が高いとの見方を示した。インフレ鈍化と労働市場低迷の兆しを背景に投資家は年内の米利下げ幅を１００ベーシスポイント（ｂｐ）程度織り込んでおり、米１０年債利回りはここ１カ月に４０ｂｐ近く低下し、約３．８％となった。