［東京２９日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比２５１円８１銭安の３万８１１９円９５銭と、反落してスタートした。市場で注目された米エヌビディアの決算発表後に同社株が時間外取引で下落し、半導体関連やハイテク株を中心に嫌気した売りが先行している。半導体関連は東京エレクトロン、アドバンテストなど総じて軟調。ソフトバンクグループなどハイテク株も弱い。 主力株はトヨタ自動車