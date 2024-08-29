繁忙期で疲労困ぱいしている夫のため、定価70万円台の高級マッサージチェア購入を検討したワンタケさん(＠wantakeosirase)。早速、電気屋さんをおとずれ、52万円まで値引きしてもらって購入を決めました！しかし、残念ながらお目当てのマッサージチェアは現在、在庫切れでした。『減給夫と高額のアレ』第18話をごらんください。 ©wantakeosirase ©wantakeosirase ©wantakeosir