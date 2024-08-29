非常に強い台風１０号が鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。気象庁は「最強に近いクラスの台風」として、最大級の警戒を呼び掛けている。台風の影響で南から暖かく湿った空気が列島に入り、台風から離れた地域でも大雨となっている。台風１０号の最新情報を速報する。台風１０号、鹿児島県に上陸非常に強い台風１０号が鹿児島県薩摩川内市付近に上陸したと、気象庁は２９日午前８時頃発表した。（詳しくはこちら）大分県中部・