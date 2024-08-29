台風10号に伴う停電の情報です。九州電力によりますと台風の影響に伴い、九州地域の全県で停電が発生しています。29日午前9時現在、鹿児島県でおよそ21万8800軒の停電が発生しているほか、宮崎県でおよそ1万5310軒、熊本県でおよそ8800軒、そのほか福岡県、佐賀県、大分県、長崎県も合わせておよそ25万1960軒の停電が発生しているということです。復旧の見込みは確認中としています。もし樹木などが電線に接触したり電線が切れてい