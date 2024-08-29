【Amazon スマイルSALE 季節先取り】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 季節先取り」の対象商品に、BenQのゲーミングモニターが追加された。実施期間は9月4日23時59分まで。 対象商品には、31.5インチの4K UHD対応のゲーミングモニター「BenQ MOBIUZ EX321UX」や、24.5インチ フルHD HDRi 1