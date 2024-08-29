▼川棚町に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（29日8時25分） 対象の世帯数 ５７３４世帯 対象の総人数 １３０４０人 ▼新上五島町に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（29日8時39分） 対象の世帯数 ９３４６世帯 対象の総人数 １６７８７人 ▼西海市に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（29日8時45分） 対象の世帯数 １２２９３世帯 対象の総人数 ３３９０９人 ▼五島市に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（29