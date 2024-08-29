大分県由布市は、29日午前8時05分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは宮川周辺自治区（石武、光永、荒木、乙丸3、東石松3）の1256世帯 2311人です。「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。◆自治体による補足情報台風、１０号の影