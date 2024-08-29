台風10号、8時の推定位置は薩摩川内市付近にあって時速15キロの速さで進んでいます。 非常に強い勢力で、鹿児島県本土、特に北摂付近、今最接近の時間帯です。 風速25メートル以上の暴風域に薩摩大隅地方、そして三島村がまだ一部入っているかなというところです。 台風はこの後も北上します。 今日午後6時には強い勢力で長崎県の雲仙付近、そしてその後明日の朝6時には大分県の別府市の西北西を中心とする予報円へ進