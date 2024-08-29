伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「女房に惚れてお家繁盛？」（第110回）が8月30日に放送される。【写真】明日の『虎に翼』場面カット話をする航一（岡田将生）連続テレビ小説『虎に翼』は、女性で日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんの半生をモチーフにした連続テレビ小説第110作目となる物語。伊藤演じる主人公・猪爪寅子が弁護士、そして裁判官