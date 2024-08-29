JR西日本によりますと、台風１０号の接近に伴い、きょう（２９日）始発の寝台特急「サンライズ瀬戸・サンライズ出雲」の運転を取り止めるということです。 【写真を見る】【台風情報】寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」きょう（29日）始発の列車の運転を取りやめ 【東京⇒高松・出雲市方面】サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号（８月２９日東京駅２１時５０分発）～（８月３０日高松駅７時２７分着・出雲市駅１