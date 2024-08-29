セール対象品の1つ「SanDisk Extreme Pro SDXC UHS IIカード」 ウエスタンデジタル合同会社は、Amazonが開催する「スマイルSALE」に参加している。 WDやSanDiskブランドの各種メモリーカード、ポータブルSSD、外付けHDDなどが対象となっている。 対象製品には、2024年5月に発売した外付けSSD「SanDisk Desk Drive」も含まれている。そのほか「エクストリームプロ」シリーズ