俳優の戸塚純貴が、9月4日に放送されるフジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』(毎週水曜22:00〜)の第10話に出演する。戸塚純貴第10話では、未知の新種ウイルス・ルミナが蔓延し、新たな脅威に恐れをなす世の中で、非常の事態に立ち向かうこととなる聖まごころ病院の医師たち。そんな中、戸塚が演じるのは、新宿歌舞伎町のホストクラブで働く人気ホスト・板垣凌介だ。海外旅行から帰国早々、空港の検疫でルミナに感染したことが認めら