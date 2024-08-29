6月16日のマーメイドSを制し、今週の新潟記念（9月1日、新潟芝2000メートル）をステップに米BCフィリー＆メアターフ（G1、11月2日、デルマー芝2200メートル）に参戦するアリスヴェリテ（牝4＝中竹、父キズナ）はカナダを拠点に活躍する木村和士（24）との新コンビで臨むことが決まった。29日、中竹師は「カナダの木村騎手にお任せします」と明言。木村は21〜23年と3年連続でカナダ最優秀騎手に輝いている。新潟記念は厩舎所