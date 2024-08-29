『愛の不時着』で話題を呼んだヒョンビン、韓国映画『私の頭の消しゴム』で主演を務めたチョン・ウソン、韓国のスター俳優2人によるスリルあふれる本格サスペンスシリーズ『メイド・イン・コリア』が、来年（2025年）、動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で独占配信されることが発表された。【画像】昨年、5年ぶりに来日したヒョンビン本作は、激動の1970年代を舞台に、富と権力