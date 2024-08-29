本の可能性と図書館の未来を考える「きのもと秋のほんまつり」が10月6日、滋賀県長浜市木之本町木之本の木之本スティックホールで開かれる。江北図書館ファンクラブfunの主催で、昨年に続いて2回目。本紙土曜朝刊の人生相談でおなじみの作家・高橋源一郎さんの講演会や本の作り手によるトークライブ、地方出版社の本の直販市などを予定している。今村翔吾さん「他の娯楽に完敗」それでも本の未来を信じる理由 講演会は「獄中