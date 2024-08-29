[モスクワ ２８日 ロイター] - ロシア経済が足元で堅調に成長していることが、２８日公表の指標で分かった。軍需生産が経済活動を支え、契約軍人の報酬が賃金を押し上げているからで、ウクライナ侵攻を巡り欧米から経済制裁を科せられているにもかかわらず、当局者は今年について強気の見通しを示した。軍需生産がけん引し、７月の鉱工業生産は３．３％増と、前月の２．７％増から加速。今年上半期の国内総生産（ＧＤＰ）成長