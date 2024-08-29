家庭用ロボットメーカー「ECOVACS」のロボット掃除機「DEEBOT N20 PRO PLUS」は、ゴミを吸引するだけではなく、OZMO Pro 2.0 振動モップ システムによってこびりついたような汚れも拭い取ってくれます。さらに、ECOVACSとして初となる、紙パックを使わない「PureCyclone自動集塵ステーション」が付属して、簡単に取り扱えて部屋をきれいに維持してくれます。実際にどのような掃除機なのか、使ってみました。【2024年 最新 サイクロ