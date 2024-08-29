日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）が２８日に放送され、ファーストサマーウイカが「今、一番欲しい服」を明かした。服好きのウイカの私服はアメカジ、ストリートなどメンズが多く「私服がほぼ、さまぁずさん」だという。いま１番欲しいのが「バトル・ロワイアルの時にたけしさんが着ていたジャージー」で、２０００年公開の映画でビートたけしが着用していた、グレーに黒いラインが入ったもの。「めちゃく