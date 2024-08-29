日本郵便近畿支社は２８日、大阪市西成区の西成郵便局の１０歳代の男性社員が、計２８２７個の郵便物と荷物を配達せずに捨てていたと発表した。同支社は、西成署に郵便法違反の疑いで被害届を提出した。発表では、男性社員は今年６月中旬〜７月下旬、郵便物を同区内の人目のつかない屋外７か所に投棄した。同月３１日、住民からの「マンションと住宅の間に郵便物の束がある」との連絡で発覚。この地域を担当する男性社員は、同