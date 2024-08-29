振替輸送は岩手県北バス「106特急・急行バス」の利用を。上下線の全区間で運休JR山田線（乗りものニュース編集部撮影）。JR東日本盛岡支社は2024年8月28日（水）、盛岡〜宮古間を結ぶ山田線について、上下線で運転を当面見合わせると発表しました。27日（火）に発生した集中豪雨により、山岸〜区界間で道床流出などの被害が生じたためです。盛岡支社は現在も被害状況の確認を進めており、「今後も大きな被害箇所が確認される場