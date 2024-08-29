8月27日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。中学2年生の長男が熱中症になってしまったことを明かした。【関連】「やらかしましたね」辻希美、勘違いで中2長男に“ブチ切れLINE”「逆に怒られるっていう」動画の中で、辻はキッチンに立って料理をしながら、同日の日中に長男の野球の試合があったとして、「12時から17時までだったんですけど、激暑で」と切り出した。辻は、「途中せいも、ちょっと熱中症にな