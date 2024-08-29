チャイナエアラインは、「成田・羽田発 台北線キャンペーン」を8月10日から31日まで開催する。往路は東京/成田発台北/桃園行きのCI107/101便か東京/羽田発台北/松山行きのCI223便、復路は台北/桃園発東京/成田行きのCI104/106/108便、台北/松山発東京/羽田行きのCI222便が利用できる。往復運賃はエコノミークラスが21,200円から、ビジネスクラスが124,000円から。出発期間は8月13日から12月27日まで。