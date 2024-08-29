台風10号の影響で増水した鹿児島県薩摩川内市の川内川のライブカメラ画像＝29日午前（国交省提供）台風10号は29日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。これまでに記録的な大雨となった地域では地盤が緩み、災害リスクが高まっている。土砂災害や低地の浸水、川の増水や氾濫に最大級の警戒が必要だ。大分、宮崎、鹿児島3県で線状降水帯が発生した。勢力は非常に強いから、強い台風に変わった。気象庁は28日午後から