David Ljunggren[オタワ ２８日 ロイター] - カナダが今週、中国製の電気自動車（ＥＶ）に１００％の関税を課すと発表したことを巡り、カナダ政府関係者は２８日、米ＥＶ大手テスラが発表前に政府に接触し、テスラ車に適用する税率の引き下げを求めていたと明らかにした。関税はトルドー首相が２６日に発表。米国や欧州連合（ＥＵ）の動きに足並みをそろえた。意図的に過剰生産能力を促進する中国の政策に対応するためとしてお