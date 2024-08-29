近年、自動車盗難の検挙率が増加している最近、テレビやSNSなどで車両盗難のニュースを目にすることが非常に多い。警察庁生活安全企画課が、2024年3月に発表した自動車盗難等の発生状況についてというリポートによると、2023年の車両盗難の認知件数は、5,762件。ピークだった2003年の6万4223件と比較すると、1割以下となっている。その一方で、検挙率は2003年の18.6％から2023年は42.7％と大幅にアップしているのだ。2023年におけ