世界を驚かせた「突然の再結成」世界が注目する兄弟ケンカがついに雪解けを迎えた。日本時間の8月27日午後4時、世界的ロックバンド「オアシス」が再結成を発表した。公式SNSは「銃声が静まり、星が一列に並んだ。長い待ち時間は終わりだ」という声明とともに来年7月からスタートするイギリス、アイルランドでのツアー日程を告知。世界中を驚かせている。再結成の発端となったのがフロントマンとギターを務めるギャラガー兄弟がSNS