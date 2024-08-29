大西洋南北熱塩循環（AMOC）は、地球の気候を調整する巨大な熱ポンプだ。しかし、気候変動によってこの海流システムは不安定になりつつある。そんななか、AMOCの“転換点”は2025年から2095年の間に起き得るとする研究が発表され、大きな議論を巻き起こした。