長崎県防災ポータル（避難情報・避難所情報） ■通行止め 【伊王島大橋】通行止め（歩行者・二輪車） 【大島大橋】通行止め（二輪車） 【平戸大橋】通行止め（二輪車） 【生月大橋】通行止め（歩行者・二輪車） 【若松大橋】通行止め（全ての車両と歩行者） 【頭ヶ島大橋】通行止め（全ての車両と歩行者） 【ながさき女神大橋道路】 通行止め（歩行者・二輪車）