長崎県防災ポータル（避難情報・避難所情報） ■停電（九州電力） ・5時現在 県内約1320戸が停電中 【大村市】710戸 【雲仙市】340戸 【南島原市】280戸 ・6時現在 県内約2390戸が停電中 【長崎市】450戸 【佐世保市】320戸 【諫早市】240戸 【大村市】240戸 【平戸市】100戸 【松浦市】80戸 【雲仙市】340戸 【南島原市】620戸 ・7時現在 県内約6350戸が停電中 【長崎市】20戸 【佐世保市】910戸 【諫早市】830戸 【