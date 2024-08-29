長崎県防災ポータル（避難情報・避難所情報） ▼佐世保市に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（29日8時2分） 対象の世帯数 １０２６７０世帯 対象の総人数 ２３０８７３人 ▼平戸市に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（29日8時3分） 対象の世帯数 １３６１９世帯 対象の総人数 ２８１１２人 ▼小値賀町に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（29日6時44分） 対象の世帯数 １１９１世帯 対象の総人数 ２１３１