【パリ時事】パリで初となるパラリンピックは２８日、パリ中心部のコンコルド広場などで開会式が行われ、障害者スポーツの祭典が幕を開けた。競技場外でのパラ開会式は初めて。１７０近い国・地域と難民選手団がシャンゼリゼ通りを行進し、コンコルド広場に入場した。日本は７６番目に登場。地元フランスは最後に姿を見せ、大歓声を浴びた。日本は海外大会では史上最多となる１７５選手（男子１００、女子７５）が参加予定。