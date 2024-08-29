愛知県蒲郡市で、一家５人が巻き込まれた土砂崩れで、重体となっていた７０代の男性が２９日未明、搬送先の病院で死亡が確認された。死者は７０代の妻、３０代の長男を含め３人となった。他に４０代の長女が軽傷、４０代の次女が重傷を負った。市などによると、土砂崩れは２７日夜、同市竹谷町大久古で起き、民家が倒壊して５人が巻き込まれた。警察や消防などによる捜索は最大１１０人態勢で夜を徹して行われた。２９日未明ま