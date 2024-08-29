【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は28日、女子シングルス2回戦が行われ、内島萌夏（Moyuka Uchijima）はユーレ・ニーマイヤー（Jule Niemeier、ドイツ）に4-6、0-6で敗れた。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・大坂なおみ、大胆ウエアで2年ぶり全米OP 「スーパースーツのよう」・大坂が涙の全米OP初戦突破 2年ぶり出場で第10シード撃破・【写真特集】全米オープンテニス、女子シングルス歴