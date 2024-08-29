NHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜午前8時）の第109話が29日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、秋山（渡邉美穂）の妊娠をきっかけに、女性法曹のためによりよい労働環境を整えたいと寅子（伊藤沙莉）は「意見書」をまとめ、桂場（松山ケンイチ）に提出する。一方、星家では優未（毎田暖乃）の提案で、かつての猪爪家で使われていた番号付きの棚を導入することに。棚作りに朋一（井上祐貴）が加わるが、の