[２８日 ロイター] - 米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は２８日、インフレ鈍化が自身の予想より速く、失業率が想定以上に上昇する中、利下げに動く時かもしれないが、実際に踏み切る前に確信を得たいと述べた。９月１７─１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は第３・四半期最後の会合となる。ボスティック氏は経済が自身の考える軌道にあることを月次雇用統計と２つのインフレ統計で確認したいと発言。金利を引き下げ