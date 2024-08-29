気象庁は、台風１０号が午前８時ごろ鹿児島県薩摩川内市付近に上陸したと発表しました。 非常に強い台風10号は勢力を維持したまま北上していて、午前８時ごろ鹿児島県の薩摩川内市付近に上陸しました。台風10号は、29日午前8時には薩摩川内市付近にあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいると推定されます。中心気圧は935ヘクトパスカル中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。