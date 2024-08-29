非常に強い台風10号は勢力を維持したまま北上していて、午前８時ごろ鹿児島県の薩摩川内市付近に上陸しました。県本土の大半が風速25メートル以上の暴風域に入っています。大隅地方では総雨量が500ミリを超えたところもあり、土砂災害の危険度が高まっています。 気象庁は29日午前5時すぎに薩摩地方に線状降水帯発生情報を出しました。 気象庁は薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に暴風、波浪、高潮特別警報を発表しています