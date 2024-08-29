大雨洪水警報が、長島町に発表されました。 洪水警報が、阿久根市に発表されました。 薩摩川内市、いちき串木野市に発表されている、暴風波浪高潮特別警報、大雨洪水警報は、継続中です。 阿久根市に発表されている、暴風波浪高潮特別警報、大雨警報は、継続中です。 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、出水市、指宿市、垂水市、日置市、霧島市、南さつま市、志布志市、南九州市、姶良市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町