通貨別短期トレンド一覧 1.NZドル＜↑↑＞ 2.円＜↑↑＞ 3.スイスフラン＜↑＞ 4.カナダドル＜↑＞ 5.ポンド＜↑＞ 6.豪ドル＜↑＞ 7.ユーロ＜↓＞ 8.ドル＜↓＞ 8月29日8時12分時点