九州電力は台風10号の影響で29日午前8時現在、大分県内で停電が約1500戸で発生していると発表しました。 内訳は国東市で約500戸、杵築市が約420戸、佐伯市が約230戸、豊後高田市で約110戸、竹田市で約50戸、大分市が約40戸、豊後大野市で約40戸、由布市で10戸未満となっています。