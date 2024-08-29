パイレーツ戦の9回、中前適時打を放つカブス・鈴木＝ピッツバーグ（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは28日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、一回に3試合ぶりの42号先制ソロを放った。先頭打者本塁打は今季4度目で通算10度目。三回には三盗を決めて今季41盗塁とした。カブスの鈴木はパイレーツ戦に「3番・指名打者」で出場し、5打