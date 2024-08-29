・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８３４３．８５（－１．６１） ・ドイツ・ＤＡＸ １８７８２．２９（＋１００．４８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７５７７．６７（＋１１．８９） ・ロシア・ＲＴＳ ９３０．１２（－１０．１１） 出所：MINKABU PRESS